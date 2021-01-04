قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تكريم مناطق هيئة الأوقاف بطنطا والدقهلية وكفر الشيخ، وسيتسلم شهادة التكريم عن كل منطقة مدير المنطقة، وذلك يوم الخميس الموافق ٧ ١ ٢٠٢١م الساعة الحادية عشرة صباحًا بديوان عام الوزارة.وذلك نظرا لجهودهم المتميزة خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١م، وتحقيقهم لكامل المستهدف من مناطقهم خلال ثلاثة أشهر متتابعة كل شهر على حدة وفي الإجمالي العام.جدير بالذكر أن هيئة الأوقاف حققت نموًا بلغ أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.