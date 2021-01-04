مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم بالسويس (صور)

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، إثر تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق السويس العين السخنة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفى لثلاجة حفظ الموتى.كان مدير أمن السويس قد تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بتصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص بمنطقة الأدبية.وأفادت المعاينة بأن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات "ط س ج 9283" وسيارة نقل "هـ.م.ط 863" أمام شركة الزيوت المتكاملة، بمنطقة الأدبية بطريق السويس العين السخنة، وأن المتسبب في الحادث السيارة النقل المتوقفة يسار الطريق بشكل خاطئ، فاصطدمت بها من الخلف السيارة الميكروباص.وأسفر الحادث عن مصرع أحد ركاب السيارة الميكروباص، وإصابة 8 كان تعذر إخراج أحدهم من المقعد الخلفي بالطريقة العادية لخطورة حالته ولتهشم السيارة، وجرى الاستعانة برجال الدفاع المدني لإخراجه.