أمير قطر يعلن حضوره القمة الخليجية فى السعودية

أعلن أمير قطر، تميم بن حمد، حضوره القمة الخليجية في السعودية.تعقد بعد غد الثلاثاء القمة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا شمال غرب المملكة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاركة قادة دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.