غرق طفلين أشقاء بترعة «كاسل» بكوم أمبو

لقى طفلان أشقاء مصرعهما غرقًا، مساء اليوم الاثنين، إثر انزلاقهما بترعة كاسل بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بأن لقى طفلان أشقاء وهما ''أشرف. م. ي'' يبلغ من العمر 4 سنوات، و"ندى. م. ي'' مصرعهما غرقًا بترعة كاسل بمركز كوم أمبو، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واستدعاء فرق الإنقاذ النهرى للبحث عنهما وانتشالهما من الترعة.وتبين من التحريات الأولية إلى أنهما كانا برفقة والدهما في الزراعات المجاورة لترعة كاسل وأثناء تحميل والدهما لنبات البرسيم على سيارته، ذهبا أمام الترعة للوقوف ومشاهدة المياه وهناك انزلقا، ما أدى إلى غرقهما.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.