النيجر تعزز الوجود العسكري في منطقة قتل فيها 102 مدني

أعلنت حكومة النيجر عن خطط لتعزيز الوجود العسكري في منطقة شهدت مقتل 102 مدني في هجوم شنه مسلحون في مطلع الأسبوع.وقال القائد المسئول، ماماني ساني، في وقت متأخر من مساء الأحد، إن النيجر تهدف إلى تمركز سَريَّة بشكل دائم في الإقليم المتضرر.وتحدث ساني بعد زيارة موقع الهجوم الذي وقع يوم السبت على قريتين بالقرب من الحدود مع مالي، برفقة رئيس الوزراء بريجي رافيني.وقالت وزارة الداخلية في النيجر اليوم الإثنين، إنه تم العثور على جثتين أخريين في أعقاب الهجوم على قريتي تشومبانجو وزارومداري، لترتفع حصيلة القتلى إلى 102 شخص.وأصيب نحو 30 شخصًا آخرون في الهجوم، بعضهم بإصابات خطيرة. ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها حتى الآن.ومن جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم، ودعا إلى معاقبة المسئولين عنه على الفور.وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن أكثر من ألف شخص فروا من المنطقة - كثير منهم سيرًا على الأقدام - بعد الهجمات المنسقة.وأضافت المفوضية أنه تم نقل بعض الجرحى لمسافة 100 كيلومتر إلى مدن مجاورة أعربت ممثلة المفوضية في النيجر أليساندرا موريلي عن تعازيها لأسر الضحايا في "المجتمعات التي مزقتها الوحشية الآن والتي أجبرت على الفرار في منطقة تستضيف عشرات الآلاف من النازحين بسبب العنف على أمل إعادة بناء حياتهم".وتنشط جماعات إرهابية بايعت تنظيم القاعدة أو تنظيم (داعش) في النيجر ودول أخرى في المنطقة.ولا تملك الحكومة سوى القليل من السيطرة على المساحات الشبيهة بالصحراء خارج المدن، وهي حقيقة تستغلها الجماعات الجهادية والشبكات الإجرامية.وتعتبر النيجر من أهم دول العبور للمهاجرين الأفارقة الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.وإلى جانب مالي وموريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو، تعد النيجر جزءًا من مجموعة الساحل "جي 5" التي تعهدت بمحاربة الجماعات الإرهابية.