غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في كفرالشيخ

تمكنت حملات مجالس المدن بمحافظة كفرالشيخ، من غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.وتمكنت حملة برئاسة علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، من غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية، تواجد بها عدد كبير من الطلاب والطالبات، دون مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، مما يعرضهم للإصابات بفيروس كورونا المستجد.كما تمكنت حملة برئاسة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، من غلق مركز للدروس الخصوصية بقرية سنديون التابعة لمركز فوه، ضمن الحملات التي تشنها مجالس المدن بالتعاون مع القوات الشرطية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيق القانون، تجاه المخالفين، حماية للأفراد والأسر من فيروس كورونا المستجد، الذي يهدد حياة المواطنين.