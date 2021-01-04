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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريش يبدي قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في مالي

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:35 م
جوتيريش
جوتيريش
وكالات
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في مالي، وذلك في تقرير فصلي سلّمه مؤخرا لمجلس الأمن.

وفي التقرير الذي لا يتضمّن أي إشارة إلى العسكريين الفرنسيين الخمسة الذين قتلوا في البلاد قبل أسبوع، يبدي الأمين العام "قلقه إزاء الأوضاع الأمنية غير المستقرة والتي تشهد تدهورا في وسط مالي وشمالها".

وجاء في التقرير أن جوتيريش "يحض الميليشيات والحركات العنيفة المتطرفة والمجموعات المسلّحة الأخرى على الوقف الفوري للعنف والأنشطة التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار".

وأسف الأمين العام خصوصا لـ"عدم إحراز أي تقدّم فعلي" في التحقيقات التي أجريت بشأن هجمات استهدفت قوات الأمم المتحدة.

وشدد جوتيريش في التقرير على أن "الجرائم التي تستهدف قوات السلام المشاركة في جهود إرساء الاستقرار في مالي في ظل ظروف أمنية بالغة الصعوبة، يجب ألا تمر من دون عقاب".

ويؤكد الأمين العام في تقريره أنه في الأشهر الثلاثة الماضية "تواصل تدهور الأوضاع الأمنية خصوصا في وسط البلاد".

ويضيف "في الشمال، لا تزال تنشط الجماعات العنيفة المتطرفة".

لكن التقرير يشير في شكل لافت إلى أن تلك الفترة شهدت "تراجعا في عدد الهجمات ضد المدنيين" مردّه الى "قلّة التنقلات خلال موسم الأمطار وزيادة وتيرة عمليات +مينوسما+ (قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي)، وسلسلة جهود وساطة محلية دعمتها البعثة" الأممية.

وحاليا يبلغ عديد قوة مينسوما نحو 14500 شخص بين عسكريين وشرطيين منتشرين في مالي.

وتضم بالإضافة إلى القوات المالية ثلاث قوات أخرى تنشط في البلاد لتحسين الأوضاع الأمنية هي: قوة برخان (التي ينتمي إليها القتلى الفرنسيون الخمسة)، بعثة تاكوبا الأوروبية المؤلفة من قوات خاصة، والتحالف العسكري لدول الساحل الخمس (مالي، النيجر، تشاد، موريتانيا وبوركينا فاسو).

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