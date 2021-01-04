إحالة المتهمين بسرقة مسنة بالإكراه في القطامية للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بإحالة المتهمين بسرقة مسنة بالإكراه بمنطقة القطامية لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين مروان.ع، ويحيي.م عاطلين أقرا بسرقتهم للمجنى عليها ف.ع بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض والشروع فى قتلها.وأقرّ المتهمان بتسللهم لمنزل المجنى عليها وسرقة 30 ألف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بـ21 ألف جنيه، وقاموا بالتعدى على المجنى عليها بآلة حادة وتهديدها بالسلاح الأبيض.بداية الواقعة كانت عندما ورد بلاغ النجدة القطامية من سيدة تتهم شخصين بسرقتها والشروع في قتلها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.