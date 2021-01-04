محافظ المنيا يكرم الرئيس السابق لجهاز مدينة المنيا الجديدة

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المهندس محمد مصطفى الرئيس السابق لجهاز مدينة المنيا الجديدة، إثر انتهاء فترة عمله بالمحافظة، وتعيينه رئيسًا لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، حيث أهداه درع المحافظة، تقديرًا لدوره البارز، خلال الفترة الماضية، وتجسيدًا للتعاون المستمر والبناء في الفترة الماضية، معربًا عن أمنياته بالتوفيق والسداد له في عمله القادم.جاء ذلك بحضور المهندس خالد نايف عبدالعزيز، الرئيس الجديد لمدينة المنيا الجديدة، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.من جانبه، قدم المهندس محمد مصطفى الشكر للمحافظ، لما استشعره من حب وحفاوة لتكريمه، وامتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، متمنيًا أن يكون استطاع تحمل تلك المسئولية والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها في المحافظة.