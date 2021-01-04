محافظ المنيا يكرم الرئيس السابق لجهاز مدينة المنيا الجديدة

محافظ المنيا يكرم الرئيس السابق لجهاز مدينة المنيا الجديدة
الإثنين 04/يناير/2021 - 09:43 م
المنيا ـ على حسينطباعة
كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المهندس محمد مصطفى الرئيس السابق لجهاز مدينة المنيا الجديدة، إثر انتهاء فترة عمله بالمحافظة، وتعيينه رئيسًا لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، حيث أهداه درع المحافظة، تقديرًا لدوره البارز، خلال الفترة الماضية، وتجسيدًا للتعاون المستمر والبناء في الفترة الماضية، معربًا عن أمنياته بالتوفيق والسداد له في عمله القادم.
جاء ذلك بحضور المهندس خالد نايف عبدالعزيز، الرئيس الجديد لمدينة المنيا الجديدة، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.
من جانبه، قدم المهندس محمد مصطفى الشكر للمحافظ، لما استشعره من حب وحفاوة لتكريمه، وامتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، متمنيًا أن يكون استطاع تحمل تلك المسئولية والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها في المحافظة.
جاء ذلك بحضور المهندس خالد نايف عبدالعزيز، الرئيس الجديد لمدينة المنيا الجديدة، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.
من جانبه، قدم المهندس محمد مصطفى الشكر للمحافظ، لما استشعره من حب وحفاوة لتكريمه، وامتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، متمنيًا أن يكون استطاع تحمل تلك المسئولية والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها في المحافظة.