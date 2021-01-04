الأربعاء.. مناقشة رواية ما تبقى من الشمس بـ«النيل الثقافية»

يستضيف خالد منصور الروائي أحمد المرسي للحديث حول منتجه "ما تبقي من الشمس"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في الخامسة والربع من مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية."ما تبقى من الشمس" رواية للكاتب الشاب أحمد المرسي التي تلقي الضوء على فترة تاريخية خاصة من التاريخ المصري.تتناول الرواية قصة أول مصور فوتوغرافي مصري في منتصف القرن التاسع عشر، بعد سنوات قليلة من ظهور فن التصوير الشمسي، إذ كانت مصر محط أنظار المصورين الذين تعلموا هذا الفن الحديث.وتبحث الرواية في ثلاثية الحياة والموت والحب، وفلسفة الصورة وقدرتها على إيقاف الزمان، باعتبارها محاولة أخرى من محاولات الإنسان للوصول إلى الخلود.وتحكي الرواية قصة أمين شحاتة، الطفل الصعيدي الفقير من الأقصر، الذي يتتلمذ على يد الخواجات الإنجليز، ليتعلم فن التصوير ويصبح في النهاية واحدًا من مصوري الخديو عباس حلمي الثاني.القصة مستوحاة من حياة عطية قديس أول مصور مصري، الذي تتلمذ على يد الخواجة أنطونيو بياتو، ويعتبر أول مصري قام بتوثيق الحياة المصرية في نهايات القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين بالصورة.أما عن أحمد المرسي فهو صحفي مصري شاب تخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 2013، وعمل في قناة دريم الفضائية، ومؤسسة روتانا، وتعتبر "ما تبقى من الشمس" هي عمله الأدبي الأول.