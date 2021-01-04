رئيس مدينة المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وجه العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء القرى والأحياء بضرورة إنجاز أعمال الخطة الاستثمارية الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وفق الجداول الزمنية المحددة وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها سعيًا لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مدينة المنيا.وأكد رئيس المدينة أهمية الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة وحسن توظيفها وسرعة التنفيذ ومحاسبة كل من يتخاذل عن تنفيذ تلك المشروعات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات والتعاون والتنسيق بين جميع قطاعات المعنية لعمل المحاضر الانضمامية، والتي تضمن عدم وجود مشكلات مستقبلية أثناء التنفيذ ومضاعفة جهود تلك الأعمال على أرض الواقع، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.كما استعرض مع رؤساء القري والأحياء نسب التنفيذ ومعدلات الأداء في الخطة وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وما هو متبقٍ وجار الصرف منه على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات، ووجه بضرورة متابعة موقف المشروعات المتعثرة ومعرفة أسباب تعثرها مع ضرورة إيجاد حلول لها وفق الإمكانات المتاحة والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية في سبيل إنجازها والانتهاء منها، كما تمت مناقشة المشروعات التي تم وضعها في الخطة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل وتغطية الترع ودعم منظومة النظافة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ومتطلبات دواوين القرى والأحياء بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.