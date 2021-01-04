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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملتقى الحوار السياسي الليبي يواصل أعماله من خلال اجتماعين متوازيين

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:58 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.

ووفقا لبيان صادر عن البعثة الأممية، فقد أكدت ويليامز، مجددًا أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.

كما أكدت ويليامز في افتتاح الاجتماع أن هناك دعما واضحا من المجتمع الدولي مؤيدا للسلام في ليبيا، وأنه "يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلًا، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، العمل معًا بما يلبي تطلعات الشعب الليبي"، وفق نص البيان.

وأوضح البيان، أنه في سياق متصل، عقدت اللجنة القانونية اليوم جلستها الافتراضية الثالثة، حيث تبادل خلالها عدد من أعضاء المجلس مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف نوفمبر الماضي.

وفي اللقاء، قدم فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيجازًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيًا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2021. واتفق المشاركون على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.

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