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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 11 منشأة لمخالفة إجراءات كورونا بطريق الحرية وسط الإسكندرية

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:24 م
إغلاق 11 منشأة
إغلاق 11 منشأة
هبه عويضه
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أغلق حى وسط الإسكندرية، 11 منشأة متنوعة، خلال حملة مكبرة نفذها الحي مساء اليوم، للتفتيش على المطاعم والكافيهات والمقاهي والمحلات، بقيادة اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، وتنفيذًا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، الخاصة بتطبيق الغرامات الفورية على المنشآت المخالفة مع الإغلاق لمدة أسبوع.

وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشآت المذكورة بطريق الحرية، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، بمشاركة معاون محافظ الإسكندرية، وإدارتي أشغال الطريق، ورخص المحلات.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 11 منشأة مخالفة، منهم 10 منشآت لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ وورشة لم تلتزم بمواعيد الإغلاق المقررة، حيث تم توقيع الغرامات المقررة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء علاء يوسف خلال الحملة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كل منشأة، ومنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية، وتوفير أجهزة لقياس الحرارة، ومستلزمات لتطهير ولتعقيم الأيدي بمدخل المنشآت، واستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، والتطهير بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية، والتأكيد على ضرورة توفير سلات مهملات، والتخلص من النفايات بشكل آمن.

وفي السياق ذاته أكد «يوسف» على ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكل المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.

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