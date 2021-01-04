تبدأ الأربعاء.. مبادرة للكشف عن إصابات كورونا خلال العزل المنزلي

أعلنت وزارة الصحة تدشين مبادرة للكشف عن إصابات كورونا للمتواجدين في العزل المنزلي ضمن مبادرة 100 مليون صحة وتبدأ الأربعاء، مؤكدة أنه سيتم مرور فرق طبية لقياس الأكسجين الطبي لدى المعزولين.وقالت وزيرة الصحة إن الهدف من ذلك عدم تأخر وصول الحالات إلى المستشفيات ولديها نقص حاد في الأكسجين الطبي، لافتة إلى تسليم جهاز أكسجين لجميع حالات العزل لقياس نسب الأكسجين لديهم، مشيرة إلى أن هناك نظاما إلكترونيا محدّثا كل 6 ساعات بنسب الأكسجين في كل مستشفيات الجمهورية.وأكدت الوزيرة أنه يتم حصر أجهزة التنفس الصناعي في كل المستشفيات؛ لنقل الحالات الحرجة في أسرع وقت إليها.