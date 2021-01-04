إصابة نائبة محافظ البحيرة والسكرتير المساعد بكورونا

أكدت مصادر طبية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، إصابة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد بفيروس كورونا المستجد.وأشارت المصادر إلى أن نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد يخضعان للعزل المنزلي.وغابت نائبة المحافظ اليوم عن جولة المحافظ التى قام خلالها بعدد من الافتتاحات فى مركزي أبوحمص وإدكو، شملت افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى الأطفال التخصصى بدمسنا والمبني الإدارى لمجلس قرية بطورس فى مركز أبوحمص، وافتتاح موقف سيارات إدكو وتفقد محطة توسعة الصرف الصحي بإدكو.