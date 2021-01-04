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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمين عام مجلس التعاون يرحب بفتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:23 م
مجلس التعاون
مجلس التعاون
آية حسني
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رحب أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم الإثنين، بفتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر، وفقًا لقناة العربية.

وكان قد أكد مسئول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، التوصل إلى انفراجة في النزاع بين قطر والسعودية وبلدان أخرى والتوقيع غدًا الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الخلاف.

وأوضح المسئول بإدارة ترامب أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير ساعد في التفاوض على الاتفاق بين السعودية وقطر وسيحضر مراسم التوقيع على الاتفاق، وفق وكالة رويترز.

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