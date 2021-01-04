أمين عام مجلس التعاون يرحب بفتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر

رحب أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم الإثنين، بفتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر، وفقًا لقناة العربية.وكان قد أكد مسئول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، التوصل إلى انفراجة في النزاع بين قطر والسعودية وبلدان أخرى والتوقيع غدًا الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الخلاف.وأوضح المسئول بإدارة ترامب أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير ساعد في التفاوض على الاتفاق بين السعودية وقطر وسيحضر مراسم التوقيع على الاتفاق، وفق وكالة رويترز.