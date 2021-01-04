منظمة «أوبن آرمز» تنقذ 265 مهاجرا في البحر المتوسط

أعلنت منظمة الإنقاذ البحري "أوبن آرمز" على موقع تويتر أن سفينة تابعة لها وصلت إلى ساحل صقلية اليوم الاثنين وعلى متنها 265 مهاجرا.وقال متحدث باسم المنظمة إنه سيتم نقل الأطفال والمصابين إلى سفينة للحجر الصحي في وقت لاحق اليوم الاثنين بالقرب من بورتو إمبيدوكلي.كانت سفينة "أوبن آرمز" تنتظر خارج الميناء بينما ينتظر الطاقم تعليمات من السلطات الإيطالية.وكانت "أوبن آرمز" وهي منظمة إغاثة إسبانية، قد أنقذت 169 مهاجرًا عشية رأس السنة الجديدة. وقبل أيام قليلة، أنقذت المنظمة 96 شخصًا آخرين بعد أن ظلوا في البحر دون طعام أو ماء لمدة يومين.