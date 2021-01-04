تسليم شهادات دبلومة إعداد القادة بأكاديمية الطيران للتدريب

سلمت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، الإثنين، شهادات الدفعة الأولى من دبلومة "إعداد القادة" التابعة للإدارة العامة لتدريب الموارد البشرية بأكاديمية مصر للطيران للتدريب التي بدأت في الفترة من 22 نوفمبر الماضي حتى اليوم 31 من ديسمبر.تهدف الدبلومة إلى إعداد قائد يتمتع بمهارات قيادية وإدارية تمكنه من إدارة المنظومة التي يرأسها بالكامل، حيث تتضمن الدبلومة كيفية وضع استراتيجيات الشركات وإدارة مواردها البشرية والتسويق لمنتجاتها وكيفية وضع الموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لها.وتسلمت نخبة من الزملاء المميزين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية شهادات اتمامهم للدبلومة اليوم، وقام بتسليم الشهادات وليد سليمان نائب رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالإنابة عن الطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس الأكاديمية مصر للطيران.أشرف على تنظيم الدبلومة رشا نبيه كبير محاضرين، مدير مشروع إعداد القادة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب، حيث يقوم المشروع على ربط المسار الوظيفي للوظائف القيادية بالتدريب اللازم لها لكل مستوى إداري.