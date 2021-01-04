وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن إصابة 1277 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الإثنين.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة مساء الإثنين، للحديث عن أزمة الأكسجين الطبي بالمستشفيات.وأضافت الوزيرة أنه لليوم الثامن على التوالي نلاحظ ثباتًا لعدد الإصابات اليومي، وانخفاض طفيف لليوم الرابع على التوالي.