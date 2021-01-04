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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصدار عملة معدنية فئة 5 جنيهات أسترلينية بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:54 م
عملة معدنية فئة 5
عملة معدنية فئة 5 جنيهات أسترلينية
وكالات
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أعلنت دار سك العملة الملكية البريطانية، اليوم الإثنين، أنه سيتم إصدار عملة خاصة فئة خمسة جنيهات أسترلينية (6.70 دولار) في بريطانيا قبيل حلول عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ95.

وسيتم نقش شعار «My heart and devotion» أي «قلبي وإخلاصي» على العملة المعدنية وذلك في إشارة إلى وعد الملكة لرعاياها أثناء أول رسالة متلفزة للملكة بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد في خمسينيات القرن الماضي.

وهذه العملات من فئة 5 جنيهات أسترلينية ليست للاستخدام اليومي وتقليديا تصدر فقط من أجل المناسبات الخاصة جدا.

يذكر أن العملات المعدنية العادية وأوراق النقد في بريطانيا تحمل صورة الملكة التي يحل عيد ميلادها في 21 أبريل.

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