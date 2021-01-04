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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدستور» ترصد تنفيذ قرار غلق كارفور الإسكندرية (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:13 م
غلق كارفور الإسكندرية
غلق كارفور الإسكندرية
هبه عويضه
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حالة من الهدوء والالتزام، شهدها سيتي سنتر كارفور وسط الإسكندرية، وذلك بعد إغلاق هايبر ماركت كارفور، وعدد من المحلات، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك للحد من فيروس كورونا المستجد.

ورصدت «الدستور» خلال «فيديو لايف» من داخل سيتي سنتر كارفور، تنفيذ قرار الغلق لهايبر ماركت والذي يستمر لمدة أسبوع، و20 من المحلات المخالفة، وذلك بعد مخالفة قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكان قد قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، مساء أمس، برفقة اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط، حملة مفاجئة على كارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفقًا للتعليمات والتوجيهات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء.

وأسفرت الحملة عن غلق ٢٠ محلًا والهايبر ماركت بكارفور سيتي سنتر، وتطبيق غرامات فورية على المخالفين، وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء.

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