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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأربعاء.. شرطة واشنطن تحظر استخدام الأسلحة بمظاهرة تأييد ترامب

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:48 م
ترامب
ترامب
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قرر مسئولو الشرطة بالعاصمة الأمريكية واشنطن حظر استخدام الأسلحة النارية في المدينة قبل يومين من موعد المظاهرة الاحتجاجية المقررة لتأييد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وعلّقت وزارة الشرطة بالمدينة، اليوم الاثنين، لافتة تؤكد فيها هذا الحظر في قلب العاصمة الأمريكية، ويمتد اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل السابع من يناير الجاري.

وكانت مورييل باوسر، عمدة واشنطن العاصمة، قد وجهت تحذيرا إلى المواطنين بالمدينة بعدم خوض مواجهات مع متظاهرين بما يمكن أن يؤدي إلى صدامات.

ويعتزم المشرعون الأمريكيون المصادقة على نتائج انتخابات 3 نوفمبر الرئاسية التي أعلنها المجمع الانتخابي بفوز جو بايدن على ترامب، لكن أنصار ترامب يخططون لمطالبة الكونجرس بعد غد الأربعاء بإبطال تلك النتائج.

وكان أحد عشر عضوا من مجلس الشيوخ، يترأسهم السيناتور تيد كروز، قد قرروا الاعتراض على مصادقة الكونجرس على نتائج الانتخابات ما لم تخضع تلك النتائج لمراجعة.

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