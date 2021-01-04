المملكة و«مجلس التعاون».. 9 قمم احتضنتها السعودية في 4 عقود

مع بداية العقد الخامس لمجلس التعاون الخليجي، تستضيف المملكة العربية السعودية غدًا الثلاثاء، أعمال الدورة الـ41 من القمة الخليجية المقرر عقدها في قاعة مرايا بمدينة "العُلا" السعودية، وذلك بمشاركة قادة ووزراء دول مجلس التعاون الخليجي.وتعد هذه القمة الخليجية العاشرة التي تسضيفها الممكلة العربية السعودية منذ تأسيس "مجلس التعاون" في مايو 1981، وفي السطور التالية، يستعرض "الدستور" كافة القمم الخليجية التي عُقدت بالمملكة على مدار أربعة عقود ماضية."القمة الثانية"في عام 1981، استضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية للقمة الخليجية، وذلك خلال الفترة من 10 - 11 نوفمبر، برئاسة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود.واستعرض المجلس آنذاك، الوضع السياسي والاقتصادي والامني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات، وذلك لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه المخاطر."القمة الثامنة"وفي الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر عام 1987، استضافت المملكة أعمال الدورة الثامنة لمجلس التعاون الخليجي برئاسة خادم الحرمين الشريفين آنذاك، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.واستعرض المجلس مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسـية والأمنيـة والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى بحث تطورات الحرب العراقية – الإيرانية، كما أقـر المجلس آنذاك، الاستراتيجية الأمنيـة الشاملة المرفوعة مـن وزراء الداخلية، وأعـرب عـن ارتياحه لما تحقق مـن تعاون فـي المجالات الأمنية."القمة الـ 14"وعقدت الدورة الرابعة عشـرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 ـ 22 ديسمبر 1993.واستعرض المجلس الأعلى خلالها مسيرة التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء وأقر في ضوء اجتماع وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني عشر، كافة التوصيات على رأسها تطوير قوة درع الجزيرة والمجـــالات العسكرية الأخرى العديدة، تأكيدًا منه على أهمية هذا التعاون في تعزيز الدفاع الجماعي بين دول المجلس."القمة الـ 20"وفي الفترة من 27 ـ 29 نوفمبر 1999، عُقدت الدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض، وصدر عنها إعلان الرياض الذي استعرض بالتحليل ما شهدته الساحة الدولية من أحداث وتطورات اقتصادية آنذاك."القمة 27"وتلبية لدعوة العاهل السعودي آنذاك، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عقد المجلس الأعلى دورته السابعة والعشرين "قمة الشيخ جابر" في مدينة الرياض، يومي 9 ـ 10 ديسمبر عام 2006.واستعرض المجلس خلالها الورقة المقدمة من دولة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية، وأشاد بما تضمنته الورقة من مقترحات ورؤى وأفكار من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك لدول المجلس."القمة الـ32"وفي عام 2011، عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والثلاثيـن في مدينة الرياض، يومي 19 و20 ديسمبر، حيث نوه المجلس بالفعل الحيوي الذي تقوم به كافة الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك.وأكد المجلس الأعلى، دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها."القمة الـ36"في عام 2015، عقد مجلس التعاون الخليجي، دورته السادسة والثلاثين في مدينة الرياض، خلال يومي 9 - 10 ديسمبر.ورحب المجلس الأعلى برؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، واعتمد المجلس هذه الرؤية، وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها."القمة الـ 39"وعقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والثلاثين في المملكة العربية السعودية في 9 ديسمبر 2018، وذلك تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.وناقش المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون."القمة الـ 40"واستضافت الرياض في 10 ديسمبر 2019، أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور قادة ورؤساء وفود دول المجلس، وذلك بقصر الدرعية.وناقش قادة دول المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيت الخليجي، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين دُوله في جميع المجالات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس، ومنها تأكيد القادة أهمية قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، كما ناقشوا العديد من القضايا الإقليمية والدولية.