مياه المنوفية تلغي غسيل الشبكات هذا الأسبوع بسبب أعياد الأقباط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن إلغاء غسيل شبكات المياه لهذا الأسبوع، والمقرر له من الغد الثلاثاء حتى الخميس القادم بسبب أعياد الأقباط واحتفالاتهم بالأعياد.وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بيانا قالت فيه، إنه نظرًا لاحتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، سيتم تأجيل أعمال الغسيل المحددة بجدول الغسيل الدوري، بكافة مناطق المحافظة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء حتى الخميس الموافق 712021، على أن يتم استئناف أعمال الغسيل تباعًا وفقًا للمواعيد المحددة بجدول الغسيل الدوري لشبكات.وعلى صعيد متصل، واصلت الشركة، أعمال التطهير والتعقيم بكافة المناطق، والتي تتضمن مستشفيات الحجر الصحي، بالمحافظة والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومحطات المياه والصرف والمباني الإدارية بالشركة.وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن أعمال التطهير تتم يوميا وبصفة دورية، وفقا لخطة جهود الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، وحرصًا على صحة وحياة المواطنين وانطلاقًا من دور الشركة المجتمعي تجاه أبناء المحافظة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى هذا الوباء من خلال تعقيم وتطهير هذه الأماكن.