مسؤول أمريكي: توقيع اتفاق بين قطر ودول عربية غدا لإنهاء النزاع برعاية ترامب

أكد مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، التوصل إلى انفراجة في النزاع بين قطر والسعودية وبلدان أخرى والتوقيع غدا الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الخلاف.وأوضح المسؤول بإدارة ترامب أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير ساعد في التفاوض على الاتفاق بين السعودية وقطر وسيحضر مراسم التوقيع على الاتفاق وفق وكالة رويترز.وأكد الأمير محمد بن سلمان ‏ولي العهد السعودي، في وقت سابق اليوم أن قمة مجلس التعاون المقبلة ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف.وشدد بن سلمان على أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات ‎خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا‎.