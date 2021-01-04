53 وفاة و656 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 53 حالة وفاة و656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.وأوضحت الوزارة في البيان الصحفي اليومي حول تطور الحالة الوبائية المرتبطة بانتشار مرض «كوفيد-19» بالبلاد أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 7538 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات به إلى 443802 حالة.وأشار البيان في المقابل إلى تعافي 1579 مصابًا خلال المدة نفسها ليرتفع بذلك مجموع عدد المتعافين من الفيروس إلى 414972 شخصًا وذلك بمعدل تعافٍ بلغ 93.5%.وذكر أن عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج بلغ 21292 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة التي ترقد بأقسام العناية المركزة 1169 حالة منها 84 حالة تحت التنفس الصناعي الاختراقي.