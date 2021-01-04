تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس "اسلام أ" 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.وأسندت النيابة للمتهمين في تلك القضية التي تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتمويل تلك الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.