باكستان تسمح لمواطنيها الحاصلين على تأشيرات بريطانيا وجنوب إفريقيا بالسفر إليها

قررت هيئة الطيران المدني في باكستان، اليوم الإثنين، السماح للمواطنين الباكستانيين الحاصلين على تأشيرات زيارة قصيرة الأجل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وجوازات السفر الباكستانية بالسفر إلى باكستان.وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم أن هذا القرار سوف يبدأ العمل به في 5 يناير الجاري ليستمر حتى 31 من الشهر نفسه.ويشمل هذا القرار حاملي تصاريح العمل أو أي نوع من التأشيرات الصادرة عن السلطات البريطانية أو الجنوب إفريقية.وسمحت هيئة الطيران المدني الباكستانية للدبلوماسيين وعائلاتهم بالسفر إلى باكستان من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.