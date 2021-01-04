مستوطنون يغلقون مفترق «غوش عتصيون» جنوب بيت لحم

أغلق مستوطنون يهود، مساء اليوم الإثنين، وتحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.وأفاد الناشط الشبابى حمد طقاطقة، لوكالة أنباء وفا الفلسطينية الجديدة، بأن مستوطنين احتشدوا على المفترق، رافعين الأعلام الإسرائيلية، قبل أن يغلقوه، مضيفًا أن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.