أمير الكويت يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي وأمير قطر

قال الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قد أجرى اتصالين بولي العهد السعودي وأمير قطر، اليوم الإثنين.وأضاف وزير خارجية الكويت، أنه جرى الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.من جانبه قال محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي، إن سياستنا تقوم على نهج راسخ لتحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل قبل يومين الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.ونقل وزير الخارجية الكويتي إلى الرئيس رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية لتحقيق وحدة الصف العربي عبر التوصل إلى المصالحة.كما أكد العاهل الكويتي الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها، مع الإشادة بالدور الإستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.