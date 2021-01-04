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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: وفاتان و4 إصابات بكورونا في صفوف الجالية بالعالم

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:28 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
وكالات
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أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الإثنين، بتسجيل حالتي وفاة و4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 347 وفاة، والإصابات إلى 8997 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس للمواطنين نبيل عبد 52 عاما، وإيهاب مهنا 45 عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 109، فيما جرى تسجيل 4 إصابات جديدة بصفوف الجالية في أوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6059 إصابة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين طلبة ورجال أعمال اليوم إلى شيكاغو، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.

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