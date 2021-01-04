حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت جهات التحقيق حبس متهم جديد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.ويواجه المتهم محمد ع أ في القضية 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.