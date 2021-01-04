رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. إعادة محاكمة 4 متهمين فى قضية فض رابعة

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:13 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا الثلاثاء، نظر إعادة إجراءات محاكمة ٤ متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء احداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلي جميع المحاور، ونفاذًا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقًا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلي تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكل أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية ما تبقى من الشمس بـ«النيل الثقافية»

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع