غدًا.. إعادة محاكمة 4 متهمين فى قضية فض رابعة

غدًا.. إعادة محاكمة 4 متهمين فى قضية فض رابعة
الإثنين 04/يناير/2021 - 09:13 م
عادل عبد العالطباعة
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا الثلاثاء، نظر إعادة إجراءات محاكمة ٤ متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء احداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلي جميع المحاور، ونفاذًا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقًا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلي تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكل أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء احداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلي جميع المحاور، ونفاذًا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقًا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلي تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكل أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.