غدًا.. إعادة محاكمة 4 متهمين فى قضية فض رابعة

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا الثلاثاء، نظر إعادة إجراءات محاكمة ٤ متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء احداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلي جميع المحاور، ونفاذًا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقًا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلي تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكل أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.