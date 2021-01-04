السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر الصباح، عن اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتباراً من مساء اليوم الاثنين.





جاء الإعلان بعد ساعات من إرسال أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برسالة شفهية إلى نظيره القطري تميم بن حمد آل ثاني، قبل ساعات من عقد القمة الخليجية بالسعودية.





وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الصباح، نقل رسالة شفهية إلى تميم.