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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 دول جديدة تنضم لمجلس الأمن

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:31 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
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انضمت خمس دول جديدة، الهند والمكسيك والنروج وإيرلندا وكينيا، رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي الاثنين، فيما يتزايد الاستقطاب في الهيئة الأممية المكلفة الحفاظ على السلم والأمن العالميين.

وشارك الخماسي الجديد في أول اجتماع يهدف إلى الموافقة على جدول أعمال اقترحته تونس الرئيس الحالي للمجلس.

وستشغل الدول الجديدة مقاعد غير دائمة في المجلس المؤلف من 15 عضوا لمدة عامين.

ويتمتع الأعضاء الدائمون، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض (الفيتو).

وتزايدت الانقسامات في أروقة المجلس خلال السنوات الأخيرة، مع اتباع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب نهجًا دبلوماسيا أحاديًا.

وفي حين تم استخدام الفيتو من قبل كل من الأعضاء الدائمين عشر مرات أو أقل من 1990 إلى 2000، تم استخدامه في 31 مناسبة من 2010 إلى 2019، وخمس مرات في العام الماضي وحده، بحسب ما أحصت "اس سي بروسيدير"، الوسيلة الإخبارية المتخصصة.

ينشط مجلس الأمن في العديد من مناطق النزاعات والأزمات في جميع أنحاء العالم، من خلال أكثر من 12عملية لحفظ السلام بمشاركة نحو 100 ألف جندي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

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