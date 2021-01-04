مواعيد شركة الكهرباء 2021

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يهمك أيضًا | خطوات ورابط دفع افتورة الكهرباء أونلاين ومن إحدى طرق السداد هى شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول المخصص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول من (App Store -Play Store). ومن إحدى طرق السداد هى شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول المخصص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول من (App Store -Play Store).

يأتى ذلك في إطار جهود شركة الكهرباء والطاقة المتجددة لمكافحة الفيروس، ولتطبيق تعليمات الحكومة المصرية، بشأن الحفاظ على صحة العاملين بالدولة.وحددت شركة كهرباء مصر مواعيد العمل بها بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة مساء مع اتباع الإجراءات الاحترازية تحسبا لأى تداعيات بشأن انتشار فيروس كورونا.ونستعرض لكم خلال التقرير كيفية تسديد فاتورة الكهرباء إلكترونيا منعا لانتشار فيروس كورونا، ولتجنب تراكم الديون على المواطنين، حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، باتخاذ عدد من القرارات من ضمنها التسهيل على المواطنين ودفع فاتورة الكهرباء الكترونيا، ولديكم اماكن وطرق الدفع الإلكتروني:- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الالكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر، وهو ().- ثم يختار المواطن على زر الدفع الإلكترونى.- يقوم المواطن بدفع فاتورة الكهرباء.- يمكن للمواطن دفع الفاتورة عن طريق "مكاتب البريد أو مصارى أو Bee أو أمان أو وقتى أو تمام أو سداد أو ممكن أو ضامن".- يمكن أيضا الدفع عن طريق البنوك وهى الأهلى أو بنك مصر أو بنك الإسكندرية أو بنك CIB أو بنك Blom أو بنك Credit Agricol أو بنك أبو ظبى الإمارتى أو بنك عودة أو بنك الإسكان والتعمير أو بنك QNB أو بنك قناة السويس أو بنك NBK.