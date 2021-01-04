رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد شركة الكهرباء 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:51 م
الكهرباء
الكهرباء
حسين العمدة
طباعة
يبحث المواطنون عن مواعيد شركة الكهرباء 2021، حيث أكدت القابضة لكهرباء مصر أن مواعيد العمل بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة مساء، بالتزامن مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية لكافة العاملين بالشركة، حفاظا على صحتهم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في إطار جهود شركة الكهرباء والطاقة المتجددة لمكافحة الفيروس، ولتطبيق تعليمات الحكومة المصرية، بشأن الحفاظ على صحة العاملين بالدولة.

مواعيد شركة الكهرباء 2021

وحددت شركة كهرباء مصر مواعيد العمل بها بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة مساء مع اتباع الإجراءات الاحترازية تحسبا لأى تداعيات بشأن انتشار فيروس كورونا.

ونستعرض لكم خلال التقرير كيفية تسديد فاتورة الكهرباء إلكترونيا منعا لانتشار فيروس كورونا، ولتجنب تراكم الديون على المواطنين، حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، باتخاذ عدد من القرارات من ضمنها التسهيل على المواطنين ودفع فاتورة الكهرباء الكترونيا، ولديكم اماكن وطرق الدفع الإلكتروني:

- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الالكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر، وهو (من هنا).

- ثم يختار المواطن على زر الدفع الإلكترونى.

- يقوم المواطن بدفع فاتورة الكهرباء.

- يمكن للمواطن دفع الفاتورة عن طريق "مكاتب البريد أو  مصارى أو Bee أو أمان أو وقتى أو تمام أو سداد أو ممكن أو ضامن".

- يمكن أيضا الدفع عن طريق البنوك وهى الأهلى أو بنك مصر أو بنك الإسكندرية أو بنك CIB  أو بنك Blom أو  بنك Credit Agricol أو بنك أبو ظبى الإمارتى أو  بنك عودة أو بنك الإسكان والتعمير أو بنك QNB أو بنك قناة السويس أو بنك NBK. 

يهمك أيضًا | خطوات ورابط دفع افتورة الكهرباء أونلاين

ومن إحدى طرق السداد هى شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول المخصص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول من (App Store -Play Store).

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية ما تبقى من الشمس بـ«النيل الثقافية»

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع