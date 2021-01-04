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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

237 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا في الجزائر

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:31 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، الإثنين، عن تسجيل 237 حالة إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 100 ألف و645 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2777 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 67 ألفًا و999 حالة، بعد شفاء 191 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 27 مريضًا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية عن تشديد حظر التجوال المفروض حاليًا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساءً إلى 5 صباحًا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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