ضد الأكاذيب.. جنود «معركة الوعى» على «السوشيال ميديا»: نواجه أهل الشر

مصطفى عزالعرب: حملة إلكترونية ضد الشائعات برعاية وزارة الشباب والرياضة

أحمد نجاح: أدافع عن بلدى.. وأعرض ما يجرى من بناء وتعمير

شريف الشهاوى: أسعى لنشر الإيجابيات وتصحيح المفاهيم المغلوطة

عبدالرحمن خالد: أروِّج للسياحة بمقالات عن حضارتنا القديمة

محمد وازن: أتتبع مصادر «الهاشتاج» الإرهابى لكشفها

أرسانيوس مهنى: السخرية عبر الكوميكس سلاح لكشف الإعلام المعادى

حسين دياب: نخوض حربًا شرسة

محمد عبدالرحمن: أنشر أبرز إنجازات الهيئة الهندسية

شيماء رفعت: فريق ميدانى بالمحافظات لتوثيق المشروعات

أحمد قاعود: مواجهة الجماعات الظلامية بالكاريكاتير

عقب إطاحة الشعب المصرى بجماعة الإخوان الإرهابية فى ٢٠١٣، عملت الجماعة وغيرها من تنظيمات «أهل الشر» على هدم الروح المعنوية للمصريين، والتشكيك فى إنجازات الدولة المصرية بكل الطرق، واستخدمت فى سبيل ذلك منصات التواصل الاجتماعى.لذلك جاء قرار عدد من شباب مصر بإطلاق صفحات وطنية، لنشر الوعى ومواجهة أكاذيب إعلام الجماعة الإرهابية المدعوم من أجهزة مخابرات أجنبية، ودعم الدولة المصرية فى معاركها لبناء الدولة ومحاربة الإرهاب. وسعى أصحاب هذه الصفحات الوطنية إلى تقديم وجهات نظر مدروسة وواقعية، تناسب التطور المجتمعى، وتواجه الفتن والمؤامرات التى تبث بشكل مستمر على منصات الإعلام الإخوانى. «الدستور» التقت عددًا من هؤلاء الشباب، من قادة معارك دعم الدولة ونشر الوعى على منصات التواصل الاجتماعى، للحديث حول مجهوداتهم فى مواجهة «الإخوان»، ومساندة الدولة المصرية على الفضاء الإلكترونى.أنا أنتمى للجيل الذى استخدم وسائل التواصل الاجتماعى كأداة تغيير فعالة ومؤثرة فى مصائر الشعوب، لذا أدركت بشكل مبكر أهمية تطوير قدراتى فى استخدام هذه الأداة بشكل إيجابى، بما يعود بالنفع على الوطن والمجتمع، وهو ما تلاقى مع دعوة فخامة الرئيس للشباب بالتصدى للشائعات، خلال حديثه عن الأوضاع فى ليبيا.لذلك وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتشكيل فريق لتنسيق عمل المجموعات الشبابية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتقى عددًا منهم، لبحث آليات توسيع المشاركة والعمل المنظم فى هذا الإطار، ودمج أكبر عدد من الشباب المجهز والمؤهل فى جهود التصدى للشائعات، حتى تم إطلاق حملة إلكترونية تحت اسم «يا شباب مصر تصدوا معنا»، لمتابعة الشائعات أولًا بأول والتصدى لها وتفنيدها بكل دقة، ونشر الروح الإيجابية، واستعراض الإنجازات الوطنية.منصات التواصل الاجتماعى أصبحت سلاحًا ذا حدين لكل الدول فى العالم، وبها تُعبر الشعوب عن رأيها بحرية مطلقة، لذلك فالدفاع عن الدولة ومؤسساتها من خلال هذه المنصات أصبح ضرورة ملحة فى الوقت الحالى، نظرًا لمواجهة مصر عدوانًا يستخدم هذا السلاح بكل انعدام للشرف.ومن واقع واجبى تجاه وطنى، أخذت من هذه المنصات سلاحًا أدافع به عن هوية مصرنا الحبيبة، بإنشاء صفحة «مصر العظمى»، على موقع «فيسبوك»، وجعلها منصة للدفاع عن بلادنا، وعرض كل ما يتم من بناء وتعمير، وتقديم تحليل مبسط لأهم الأخبار والقرارات التى تتخذها القيادة السياسية، وبفضل الله كنا سببًا فى تأثير إيجابى كبير على آلاف من الشباب، ومستمرون فى أداء دورنا فى «معركة الوعى» من خلال «السوشيال ميديا».بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وكشاب يحب بلده، وجدت أن هناك واجبًا علىّ لبلدى، يتمثل فى ضرورة الدفاع عنه فى فضاء «السوشيال ميديا»، تمامًا مثل الجنود المرابطين على الأرض، لذا سجلت مقاطع فيديو ودشنت صفحات على «فيسبوك» لنشر الوعى، والدفاع عن تاريخ مصر وحضارتها، على رأسها صفحة «القومية المصرية»، التى تستهدف نشر الإيجابيات داخل مصر، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.وللدولة دور كبير فى مواجهة الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال إطلاق منصات لاستقطاب شباب واعٍ، ليكونوا جنودًا للوطن فى «معركة الوعى»، ولا بد أن تكون هناك خطة لإنشاء صفحات داعمة لمجهودات الدولة بكل الأشكال.خلال أكثر من ٧ أعوام ماضية، أمارس هوايتى المفضلة فى كتابة المقالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية، وشرح المشروعات القومية وأهدافها بشكل مبسط، والقتال دفاعًا عن وطنى مصر، على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال نشر الإيجابيات، والرد على الشائعات الموجهة ضدنا، وتصحيح المفاهيم.وكتبت مقالات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، ونشرتها على الكثير من «الجروبات» والصفحات المتخصصة الكبرى، لتحسين مستوى الثقافة عند المصريين، والترويج للسياحة المصرية، ووصلت هذه المقالات إلى ملايين القراء.وأرى أن استخدام وسائل «الإعلام الجديد» بالشكل الصحيح لا يقل أهمية عن ملفات الصحة والتعليم والبنية التحتية، نظرًا لدورها الكبير الذى لم يعد خفيًا على أحد.أصبحت معركة الوعى هى الجبهة الحقيقية للقتال، فى ظل حروب الجيلين الرابع والخامس، وتمثل الكلمة سلاحًا فتاكًا، وشخصيًا فقد سخرت وقتًا كبيرًا من مجهودى للرد على الشائعات والحروب التى تستهدف النيل من الدولة، عبر التقليل من حقيقة الإنجازات لصالح كيانات معادية، وما نفعله لا يقل عمّا يقدمه مقاتلو الجبهة فى محاربة الإرهاب بكل أرجاء المحروسة، لذا أتتبع مصدر الشائعة من خلال استخدام أدوات تكولوجية معينة، لمعرفة أول من أطلق «هاشتاج» أو «ترند» ما، والتوصل إلى مصدره، وبعدها أحلل ما هو مكتوب، وأكون وجهة نظر تجاهه، ثم أضع إطارًا كاملًا للرد من خلال المصادر الرسمية وتوضيح الحقيقة بشكل جلى للجمهور، بعدها أضع وجهة نظرى وتحليلى للموضوع محل النقاش وطرحه بشكل يتناسب مع جمهور السوشيال ميديا، وأنا حاليًا أتخصص فى الملفات الخارجية والشأن الدولى والعربى بشكل أكبر، والرد على الشائعات التى تنال الدولة ومقدراتها.«ناقش الأبله بالمنطق وسينعتك بالأبله».. هى مقولة يونانية، ألهمتنى لصناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف الرد على أكاذيب الإعلام المعادى ومحاولة نشر الوعى بين الشباب من خلال أبسط الطرق.. والسخرية سلاح مهم فى معركة الوعى، وظلت لوقت طويل غائبة عن المشهد، على الرغم من اهتمام الشباب ومتابعتهم لما يسمى «الكوميكس والميمز» على وسائل التواصل الاجتماعى.ولا يخفى على أحد الحرب الإعلامية التى تشنها جهات عدة ضد مصر فى وقتنا الحالى، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء صفحة مخصصة للكوميكس والميمز السياسية بعنوان «ميمز قومية»، وذلك بهدف الوصول لفئة الشباب وتوعيتهم بهشاشة وزيف الإعلام المعادى.وبوعينا بأهمية تلك الوسيلة بالنسبة لفئة الشباب قررنا استثمارها أيضًا فى إبراز جهود الدولة فى مختلف القطاعات، فى التسليح وقوة الجيش المصرى، ومقارنته بأوضاع الدول المجاورة فى المنطقة، وفى ملفات التطوير والبناء والتنمية الشاملة، وهى ملفات كثيرة ظلت بعيدة عن مرأى ومسمع الشباب، والآن نحن نحاول الوصول لهم من خلال أكثر محتوى يتابعونه على مواقع التواصل الاجتماعى.وأدير مع فريقى تلك الصفحات ودشنا صفحة تحت اسم «الحكاية كانت كده» وهو التصريح الشهير للرئيس عبدالفتاح السيسى، وربطناها بصفحات الكوميكس والميمز وذلك حتى يتسنى لمتابعينا أن يتذكروا دائمًا أن الحكاية فى مصر كانت كده وبقت كده بفضل الإيمان والعمل.معركة الوعى مستمرة، ومواقع التواصل الاجتماعى هى الأرضية الخصبة لها، وينبغى علينا ألا نترك لعدونا أى فرصة يمكنه من خلالها التسلل إلى عقول أى فئة من فئات المجتمع، ونخص بالذكر هنا فئة الشباب.نواجه حربًا مخابراتية عالمية شرسة، أشبه بالحرب الباردة التى تهدف إلى زعزعة الأمن وبلبلة المجتمع المصرى، لذا أعمل على دعم الوعى الوطنى على كل المواقع والتصدى لحروب كثيرة، من بينها الشائعات الممنهجة ضد مصر، لذا أدعم الصفحات الوطنية والصفحات الرسمية للدولة، ومجهودات مختلف المؤسسات حبًا ودفاعًا عن مصرنا الحبيبة وقائدها.السوشيال ميديا، منذ عام ٢٠١١ ومع انطلاق موجة ما يسمى بالربيع العربى، تحولت إلى ساحة معارك ضمن إحدى أدوات حروب الجيل الرابع، وعبرها يتم تجنيد الإرهابيين والتواصل بين الجماعات الإرهابية، ونشر الشائعات والفتن.ومنذ عام ٢٠١٦ دشنت بعض الصفحات على «فيسبوك» لنشر إنجازات الدولة ولمواجهة الشائعات والقنوات المثيرة للفتنة، مع التركيز على إنجازات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على كل المستويات، وعملت على دعم مجهودات الشباب فى نشر الوعى من خلال مشاركة أعمالهم فى صفحات تحظى بتفاعل شعبى كبير.ونحن بحاجة لوجود جبهة شعبية وطنية على مواقع التواصل الاجتماعى، لتشكيل الوعى وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى ابتدعها إعلام الإخوان المدعوم من أجهزة مخابرات أجنبية، فى سبيل الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية للوطن، ونشر صورة صحيحة خارجيًا، حول حقيقة أوضاع الدولة المصرية التى تبنى وتنمّى وتحارب الإرهاب فى وقت واحد.الإخوان ومن يطلقون على أنفسهم نشطاء حاولوا السيطرة على السوشيال ميديا وتحريك المشهدين الداخلى والخارجى لصالحهم، فقررت ومجموعة من الوطنيين «الدولجية» أن نستعيد ساحة معركة السوشيال ميديا منهم.. ومصطلح «الدولجية» يطلق على كل من يدعم الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.استطعنا السيطرة على السوشيال ميديا بأقل الإمكانيات وتصدينا للأكاذيب والشائعات التى يطلقها أهل الشر طوال الوقت بالحقائق.. ومن هنا تأتى معركة الوعى وهو أهم سلاح يجب أن نستخدمه جميعًا لمحاربة أهل الشر، لأنهم يعتمدون على لجان إلكترونية فى الترويج للأكاذيب وجعلها حقائق يصدقها بعض البسطاء الذين تغيب عنهم المعلومة الصحيحة، فيأتى دورنا لتفنيد تلك الأكاذيب وسرد الحقائق وهذا ما يزعجهم ويجعلهم يهاجموننا بالشتائم والأساليب القذرة التى ينتهجونها بشكل منظم، باستخدام حسابات وهمية وإطلاق مصطلحات لإرهابنا معنويًا.أنشأنا جبهة جديدة للتصدى للإعلام المعادى للدولة وأطلقنا عليها التحالف المصرى لإعلام السوشيال ميديا، ويضم التحالف نخبة من الوطنيين المؤثرين وعددًا كبيرًا من الجروبات والصفحات الداعمة للدولة، وقررنا عمل فريق ميدانى بالمحافظات لتوثيق الإنجازات التى تتم على أرض الواقع والتعريف بها.نشاطى يوميًا هو رسم الكاريكاتير الذى أمارسه منذ نحو ١٥ عامًا، ورأيت كيف تستخدم الجماعة الإرهابية السوشيال ميديا ووسائل الإعلام لتضليل الناس، وكيف استخدمت الكاريكاتير فى السخرية من الشأن المصرى بما يدعم أهدافها، ومن وقتها وقضيتى فى أعمالى هى مواجهة الجماعة الظلامية على وسائل التواصل الاجتماعى، منذ بداية وصولها للحكم إلى تبعات أعمالها العدائية ضد المصريين الذين ثاروا ضدها فى ٣٠ يونيو.من المهم مواجهة هذه الجماعة بكل الوسائل، خصوصًا الكاريكاتير الواضح والمباشر لأنه أسرع فى الوصول والتأثير على المتلقى، وأسعد بوصول أعمالى للناس وتفاعلهم معها، فمعركة الوعى مهمة للرد على أكاذيب أهل الشر وهدم خططهم الخبيثة، بكل الوسائل.