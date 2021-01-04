البحرين تدين الهجوم الإرهابي على منجم في باكستان

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عمال المناجم في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي الباكستان، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة آخرين.وأعربن الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن صادق التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان.وتؤكد الوزارة تضامن البحرين مع باكستان، مجددة موقف البحرين الثابت الرافض بشدة لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.كانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت، أمس الأحد، مقتل 11 من عمال المناجم، وإصابة 3 آخرين، جراء هجوم مسلح بإقليم بلوشستان، مشيرة إلى أن الهجوم وقع ليلا، وأن العمال اختطفوا أولا، ونقلوا إلى مكان ناءٍ، حيث قتلهم المسلحون.