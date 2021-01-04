الكويت: الهجوم على مطار عدن يستهدف إفشال تنفيذ اتفاق الرياض

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي مؤخرا، بالتزامن مع وصول طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، والذي خلف العشرات من القتلى والجرحى الأبرياء.وأكد (الوزراء) الكويتي، في بيان صحفي صادر عنه، عقب اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد اليوم الإثنين بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن هذا العمل الإرهابي الجبان يستهدف إفشال ما تحقق من خطوات إيجابية، عبر تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.وشدد على أن مثل هذه الأعمال لن تثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، مؤكدا في الوقت نفسه تضامن الكويت ووقوفها مع اليمن.