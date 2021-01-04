13 وفاة و2861 إصابة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 192149 حالة.وأضافت الوزارة أنها سجلت 13 حالة وفاة جراء مضاعفات الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.