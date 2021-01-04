خبير يطالب بإطلاق مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية لتعويض خسائر كورونا

طالب سامح سعد الخبير السياحي رئيس شركة أشتي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أحد شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بضرورة إطلاق مبادرة لتشجيع السياحة الداخلية لزيارة الأقصر وأسوان والمدن السياحية الهامة في مصر في ظل موسم الشتاء.وأضاف سعد لـ"الدستور"، أنه إذا ما تمت الاستجابة من جانب المسئولين في الدولة لإطلاق مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية على غرار مبادرة مصر في قلوبنا، بحيث يتم تقديم دعم للسياحة الداخلية سينتج عن ذلك تعويض خسائر الفنادق والعاملين في قطاع السياحة من الآثار السلبية لفيروس كورونا.وأشار إلى أنه لابد مع إطلاق المبادرة أن يتم مراعاة تأجيل مستحقات الجهات الحكومية على الفنادق والقطاع السياحي بدون فائدة؛ لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا التي أثرت بالسلب على نتائج أعمال القطاع السياحي بالكامل خاصة أن هذا القطاع يوفر ملايين فرص العمل.