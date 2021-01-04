590 إصابة بكورونا فى ميانمار

وقالت وزارة الصحة في ميانمار في بيان إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع بذلك إلى 126935 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2744 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في ميانمار بلغ 110200 حالة لتبلغ نسبة التعافي 86.8% من مجموع الإصابات.