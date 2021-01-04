590 إصابة بكورونا فى ميانمار
الإثنين 04/يناير/2021 - 08:21 م
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أعلنت ميانمار تسجيل 590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 16 حالة وفاة جديدة ناجمة عنه.
وقالت وزارة الصحة في ميانمار في بيان إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع بذلك إلى 126935 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2744 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في ميانمار بلغ 110200 حالة لتبلغ نسبة التعافي 86.8% من مجموع الإصابات.
وقالت وزارة الصحة في ميانمار في بيان إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع بذلك إلى 126935 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2744 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في ميانمار بلغ 110200 حالة لتبلغ نسبة التعافي 86.8% من مجموع الإصابات.