السودان يُمدد منع دخول القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية، قرارا بتمديد منع دخول الركاب القادمين من بريطانيا، وهولندا، وجنوب أفريقيا.وأوضحت سلطة الطيران المدني، في نشرة أصدرتها اليوم الاثنين، أن القرار يسري بغض النظر عن جنسيات المسافرين، وذلك سواء كان عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة.وأخطرت سلطة الطيران المدني جميع الشركات الناقلة العاملة في السودان بتطبيق القرار، حتى 13 يناير الجاري.