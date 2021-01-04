رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 25 موظفًا للشئون القانونية بالأقصر للإهمال في العمل

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:34 م
عبد الحميد الكيلانى
عبد الحميد الكيلانى" مدير إدارة التفتيش
هدى الأمير
طباعة
أعلنت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر، أنه تم تحويل ٢٥ موظفا من مختلف المناطق من تعليم وصحة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وأحياء وقطاعات خدمية على مستوى مدينة الأقصر، إلى الشئون القانونية وذلك بسبب إهمالهم في العمل.

وأوضح "عبدالحميد الكيلانى" مدير إدارة التفتيش بمجلس مدينة الأقصر أنه تم تحرير ٩ محاضر مخالفة، بموجب ٢٥ موظفا وموظفة تم تحويلهم للتحقيق هذا، وبالإضافة إلى تحرير ١٧١ محضر متابعة، منهم ١٦٢ محضر أعمال نظر وحفظ، ولا توجد مخالفات قانونية مما يدل على انضباط سير العمل.

وأضاف "الكيلاني" أنه تم تجهيز تقرير وافي خلال شهر ديسمبر الماضي ٢٠٢٠ م، بتفاصيل الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، وذلك تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، يوميا من خلال خطة موضوعة للوصول إلى الهدف المطلوب لتحقيق التنمية.

ومن جانبه، أرسل العميد أيمن الشريف رسالة شكر لأعضاء التفتيش نظرا للحملات المستمرة التي يقومون بها يوميا لانضباط سير العمل داخل نطاق المدينة وهم هاني عادل سعد وكيل إدارة التفتيش، وأحمد محمد صفوت وسامح عيسى فلسطين أعضاء التفتيش، وكذلك متابعة انضباط كافة الجهات الحكومية بمختلف الإدارات الخدمية التابعة للمدينة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

مصرع عريس أثناء توزيع «دعوات الزفاف» في المنوفية

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية ما تبقى من الشمس بـ«النيل الثقافية»

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع