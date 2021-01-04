إحالة 25 موظفًا للشئون القانونية بالأقصر للإهمال في العمل

أعلنت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر، أنه تم تحويل ٢٥ موظفا من مختلف المناطق من تعليم وصحة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وأحياء وقطاعات خدمية على مستوى مدينة الأقصر، إلى الشئون القانونية وذلك بسبب إهمالهم في العمل.وأوضح "عبدالحميد الكيلانى" مدير إدارة التفتيش بمجلس مدينة الأقصر أنه تم تحرير ٩ محاضر مخالفة، بموجب ٢٥ موظفا وموظفة تم تحويلهم للتحقيق هذا، وبالإضافة إلى تحرير ١٧١ محضر متابعة، منهم ١٦٢ محضر أعمال نظر وحفظ، ولا توجد مخالفات قانونية مما يدل على انضباط سير العمل.وأضاف "الكيلاني" أنه تم تجهيز تقرير وافي خلال شهر ديسمبر الماضي ٢٠٢٠ م، بتفاصيل الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، وذلك تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، يوميا من خلال خطة موضوعة للوصول إلى الهدف المطلوب لتحقيق التنمية.ومن جانبه، أرسل العميد أيمن الشريف رسالة شكر لأعضاء التفتيش نظرا للحملات المستمرة التي يقومون بها يوميا لانضباط سير العمل داخل نطاق المدينة وهم هاني عادل سعد وكيل إدارة التفتيش، وأحمد محمد صفوت وسامح عيسى فلسطين أعضاء التفتيش، وكذلك متابعة انضباط كافة الجهات الحكومية بمختلف الإدارات الخدمية التابعة للمدينة.