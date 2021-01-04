ارتفاع إصابات كورونا في لوكسمبورج لـ46986

أعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورج، اليوم الإثنين، عن تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات في البلاد إلى 46986 حالة.وقالت الوزارة، في بيان، إنها سجلت كذلك حالتي وفاة جديدتين ناجمتين عن الإصابة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات في لوكسمبورج إلى 508 حالات.