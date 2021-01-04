الحذر واجب.. ماذا نفعل لمواجهة الوباء؟

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إسلام عبدالله: انتشار الفيروس زاد بنسبة 65% على الموجة الأولى

عمرو السنطاوى:الفترة المقبلة أكثر خطورة حتى نهاية يناير الجارى

نهلة عبدالوهاب: الأعراض تظهر بوضوح على الجهاز التنفسى

عبدالله زقزوق:المعنويات المرتفعة ضرورية الآن

فاطمة إبراهيم:تأخر الإبلاغ يضاعف فرص الوفاة

كيرلس قلادة: الحل فى الالتزام بتعليمات الوقاية

جهود كبيرة يبذلها العلماء والباحثون لفهم آليات تحور فيروس كورونا الذى ضرب العالم، ومع خروج اللقاحات المضادة له اشتعلت مرة أخرى موجة القلق من إمكانية تفوق أو هزيمة الفيروس أمام تلك اللقاحات مع فرص تحوره الكبيرة وغير المتوقعة. فى السطور التالية، يتحدث عدد من الأطباء، لـ«الدستور»، حول الظواهر الجديدة التى لاحظوها على مرضى الفيروس، خلال الفترة الماضية، وطبيعة الإصابات والأجهزة التى يستهدفها «كوفيد- ١٩» بشكل أكبر داخل الأجسام، وكيفية مواجهة الموجة الثانية الحالية، وغيرها من التفاصيل.قال الدكتور إسلام عبدالله، طبيب عزل بمستشفى قها للحجر الصحى، إن الفيروس فى موجته الثانية أكثر انتشارًا، ما زاد أعداد الإصابات خلال فترة قصيرة، وجعل السيطرة عليه أمرًا غاية فى الصعوبة، موضحًا أن الفيروس لا يتراجع مع ارتفاع نسب الإصابة، لكنه يزداد شراسة.وأضاف أن الفيروس بات شرسًا جدًا، مشيرًا إلى أن تنقله بين الأجهزة المناعية للمرضى يسمح له بتطوير طريقة مهاجمته، وتسريع وتيرة الأعراض، ويظهر ذلك جليًا فى أعداد المصابين الموجودين فى الرعاية المركزة بالمستشفيات، وهجمات الفيروس تنصب على الجهاز التنفسى فى المقام الأول، محدثة خللًا كبيرًا فى وظائف الرئتين.وذكر أن سرعة انتشار الفيروس زادت بنسبة ٦٥٪ على الموجة الأولى، وعدم وعى المواطنين بخطورته، والتهاون مع الإجراءات الاحترازية يضع الجميع فى مأزق كبير، مضيفًا أن نقص الوعى لدى المواطن سيجعل نسبة الوفيات ترتفع بنحو ٥٠٪ عن الأرقام الحالية.ذكر الدكتور عمرو السنطاوى، طبيب بمستشفى العزل ببلطيم، أن الموجة الثانية تختلف عن الأولى بعدة أشياء، أولها سرعة الانتشار، وأهمها هو مهاجمة الجهاز التنفسى، وإفساد عمل الرئتين، ما يقلل نسبة الأكسجين فى دم المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة؛ لأن انتهاك جهازهم التنفسى يكون سهلًا للغاية على التحور الجديد الذى طرأ على «كوفيد- ١٩».وقال إن هناك عددًا كبيرًا من الحالات أصيب بالإنفلونزا الموسمية وكورونا فى آن واحد، وذلك كان ظاهرًا فى الأعراض التى بدت عليها، مرجعًا ذلك إلى الشتاء الذى يعد عاملًا كبيرًا فى زيادة معدلات الإصابة، لأن التقلبات الجوية فيه تؤثر على الجهاز المناعى بشكل كبير، ما يجعل فرص العدوى والإصابة مرتفعة.وأكمل أن الفيروس خلال الأيام المقبلة سيزيد من قوته ومن طرق مهاجمته للمواطنين، مضيفًا: «سينتهك أجساد أصحاب المناعات الضعيفة والأمراض المزمنة، ومن المحتمل أن تكون الفترة المقبلة أكثر خطورة حتى نهاية يناير».أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارى البكتيريا والمناعة والتغذية، أن الفيروس فى الموجة الثانية أشد وأسرع انتشارًا، لكن الأعراض المرضية باتت تظهر بشدة على الجهاز التنفسى.وقالت إن الفيروس يفترس الجهاز التنفسى، وتشابه أعراض الإصابة به مع أعراض نزلات البرد المعتادة يقلل من فرص انتباه المريض للإصابة به، إضافة إلى أن عادات المصريين فى أيام الصقيع تزيد من احتمالية انتشار العدوى بسبب تفضيلنا الجلوس فى الأماكن المغلقة وإحكام غلق النوافذ.وأضافت «نهلة» أن درجات الحرارة المنخفضة تزيد من نشاط الفيروسات، لذلك لا بد من توخى الحذر وتهوية أماكن الجلوس أو النوم جيدًا، وتطبيق تعليمات العزل المنزلى التى أقرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية حال ظهور أى من أعراض الإصابة بالوباء.رأى عبدالله زقزوق، طبيب بمستشفى عزل ١٥ مايو، أن هناك عاملًا كبيرًا فى الشفاء يتوقف على الصحة النفسية والمعنوية للمرضى، لأن الذعر المنتشر هذه الأيام جعل الجميع يدخل دوامة كبيرة من القلق. وقال «زقزوق» إن الفيروس ظهرت شراسته مع التقلبات الجوية التى شهدها فصل الشتاء حتى الآن، لعدة أسباب أولها عدم تكيُّف المواطنين والتعايش مع وجود وباء فى الجو. وذكر أن هناك عددًا كبيرًا من المصابين فى الموجة الأولى أصبحوا يتهاونون فى الإجراءات الاحترازية مع الموجة الثانية، ظنًا منهم أنهم لن يصابوا مرة أخرى، وهذا مفهوم خاطئ تمامًا.شددت الدكتورة فاطمة إبراهيم، مدير مناوب بمستشفى العجوزة للحجر الصحى، على أن تحور فيروس «كورونا المستجد» زاد من سرعة انتشاره بين البشر وداخل أجسادهم، وتحديدًا فى الرئتين، مما يتسبب فى التدهور السريع للحالة الصحية للمصابين.وأضافت أن هناك عوامل أخرى تزيد من المخاطر، منها تأخر المريض فى الإبلاغ عن إصابته، بسبب وجود أعراض خفيفة أو خوفًا من الوصم الاجتماعى، الأمر الذى يضاعف الخطر وقد يتسبب فى الوفاة.ونصحت «فاطمة» بالالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية أكثر مما كان عليه الأمر فى المرحلة الأولى، والالتزام قدر الإمكان بالبقاء فى المنازل وتجنب التجمعات، مُحذرة من التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية فى تعاملنا اليومى، لأن هناك أشخاصًا مصابين بالفيروس ولا يشكون من أعراض حادة، وقد يتسببون فى نقل العدوى للآخرين دون دراية.قال كيرلس قلادة، دكتوراه الصدر والحساسية والمناظير جامعة عين شمس واستشارى الصدر والحساسية ببورسعيد، إن فيروس كورونا يفتك بالجهاز التنفسى وتتشابه أعراضه مع أعراض البرد الشائعة، ناصحًا بالالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة ارتداء الكمامة باستمرار، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، واستخدام أدوات الوقاية الشخصية، مع غسل الأيدى باستمرار، مع بقاء أصحاب الأمراض المزمنة فى المنزل، كل ذلك يسهم فى الحد من انتشار الفيروس وتقليل عدد الإصابات، مشددًا على أن الفيروس فى الموجة الثانية أشد شراسة من الموجة الأولى ووصلنا إلى الذروة.