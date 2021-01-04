تركيا تسجل 13695 إصابة و197 وفاة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في تركيا زاد 13695 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل مجمل الإصابات إلى مليونين و255607 منذ تفشي المرض في مارس.وسجلت تركيا في الفترة نفسها 197 وفاة مرتبطة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 21685.وتفرض تركيا منذ أكثر من شهر حظر تجول مسائيًا فضلًا عن عزل عام تام في عطلات نهاية الأسبوع.