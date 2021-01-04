جمارك أرقين تحبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل وزيوت الشيش الإلكترونية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين، برئاسة أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وزيوت الشيش الإلكترونية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.وبناءً على مذكرة مشتركة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائي، والنقيب بيتر هاني، بوحدة المفرقعات وماركو جرجس، بإدارة الأمن الجمركى، مفادها اعتزام السائق "ا. خ. ا"، سوداني الجنسية، قادم من الخرطوم تهريب بضائع أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.وبالعرض على أحمد الصاوي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد الطيب وأحمد حسن وأحمد جبريل وحمدي مبارك مأمورى تفتيش الركاب، بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش الأتوبيس والأمتعة الشخصية للسائق، فتبين وجود 2334 قطعة مستحضرات تجميل و270 عبوة زيوت شيش إلكترونية مخبأة داخل جسم الأتوبيس في مكان تم إعداده خصيصًا لذلك.وبلغت التعويضات المستحقة 265 ألفًا و560 جنيهًا.وقرر أحمد جعفر عطيتو، مدير عام الإدارة العامه لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2021، وحرر المحضر الأستاذ أحمد إبراهيم وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة.