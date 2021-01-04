رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك أرقين تحبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل وزيوت الشيش الإلكترونية

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:27 م
جمارك أرقين
جمارك أرقين
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين، برئاسة أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وزيوت الشيش الإلكترونية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على مذكرة مشتركة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائي، والنقيب بيتر هاني، بوحدة المفرقعات وماركو جرجس، بإدارة الأمن الجمركى، مفادها اعتزام السائق "ا. خ. ا"، سوداني الجنسية، قادم من الخرطوم تهريب بضائع أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبالعرض على أحمد الصاوي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد الطيب وأحمد حسن وأحمد جبريل وحمدي مبارك مأمورى تفتيش الركاب، بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش الأتوبيس والأمتعة الشخصية للسائق، فتبين وجود 2334 قطعة مستحضرات تجميل و270 عبوة زيوت شيش إلكترونية مخبأة داخل جسم الأتوبيس في مكان تم إعداده خصيصًا لذلك.

وبلغت التعويضات المستحقة 265 ألفًا و560 جنيهًا.

وقرر أحمد جعفر عطيتو، مدير عام الإدارة العامه لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2021، وحرر المحضر الأستاذ أحمد إبراهيم وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية ما تبقى من الشمس بـ«النيل الثقافية»

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع