تونس تثمن الدعم الأمريكي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، على ما يجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية من شراكة استراتيجية، مثمنًا الدعم الأمريكي المتواصل لتونس لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.وشدد الجرندي خلال لقائه، اليومالاثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، دونالد بلوم على استعداد الجانب التونسي الارتقاء بمستوى التعاون القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.واستعرض الجانبان سير جملة من مشاريع التعاون الثنائي إلى جانب التطرق إلى أهمية دفع الاستثمارات الأمريكية في تونس، والتنسيق الجاري بين البلدين في إطار مجلس الأمن الدولي حول عدد من الملفات الدولية والإقليمية.من جانبه، أعرب السفير الأمريكي، عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون التونسية الأمريكية في جميع المجالات وعن عزم بلاده على المزيد من الدعم لتونس في قطاعات مختلفة.